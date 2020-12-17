В РФС рассказали о положительных результатах внедрения системы VAR

В судейском комитете РФС рассказали о промежуточных итогах использования системы VAR на матчах российской Премьер-Лиги.

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Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о значительном снижении количества ошибок арбитров в ключевых эпизодах матчей благодаря внедрению системы VAR. Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС в течение года изучила 159 эпизодов. В 66% случаев решения арбитров были верными.



Источник: Официальный сайт РФС