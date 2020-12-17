"Было очевидно, что в конце наши игроки устали. У нас были большие проблемы с футболистами, некоторые из них совсем не тренировались, состав менялся почти в каждом матче. Мы отдавали все силы, устали, и поэтому появились такие проблемы. К игрокам у меня вопросов нет", - сказал Николич.
Отметим, что на данный момент "Локомотив" занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, имея в активе 28 очков. В свою очередь "Химки" располагаются на 11-м месте, набрав 25 баллов.
Источник: Чемпионат
Николич - о матче с "Химками": было очевидно, что в конце наши игроки устали
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич прокомментировал поражение "железнодорожников" в матче 19-го тура РПЛ с "Химками" (2:3).
Фото: "Локомотив"
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