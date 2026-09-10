Главный тренер "Галатасарая", за который выступает Батраков, раскритиковал судейство в матче ЛЧ

Главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук высказался о работе арбитра в матче Лиги чемпионов со "Спортингом" (1:3).

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Сегодня красная карточка, которую он не показал в первом тайме, и пенальти, который он не назначил, напрямую повлияли на результат, - приводит слова Бурука Fanatik.

По словам Бурука, арбитр ошибочно назначил пенальти и уже не в первый раз плохо судит игры "Галатасарая".- Начало второго тайма было для нас неплохим. Но назначенный пенальти… Назначать такой пенальти на этом уровне, в Лиге чемпионов! Мы жалуемся на судейство в Турции, но когда видим такое в Лиге чемпионов и видим норвежского арбитра… У нас уже был печальный опыт с ним в Стамбуле!Вчера, 9 сентября, "Галатасарай" на выезде уступил лиссабонскому "Спортингу" со счетом 1:3, на 57-й минуте португальцы реализовали пенальти и этот гол оказался победным. Российский полузащитник Алексей Батраков вышел на поле с первых минут, дебютировав в Лиге чемпионов УЕФА, но не отметился результативными действиями и был заменен на 64-й минуте.