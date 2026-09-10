Агент Батракова рассказал, из-за чего трансфер полузащитника в "Галатасарай" мог сорваться

- Если бы Олег Валентинович [Белозёров] не принял бы это решение, скорее всего, не смогли бы договориться.
Возможно, сложилась так ситуация, чтобы клуб сам заработал. Деньги серьёзные. Борис Борисович [Ротенберг-младший] хотел извлечь максимум пользы, - сказал Кузьмичев в видео на YouTube-канале Nobel.
В летнее трансферное окно Алексей Батраков перешел из московского "Локомотива" в турецкий "Галатсарай" и заключил контракт до конца июня 2031 года. За новый клуб россиянин провел три матча во всех турнирах, дебютировав в Лиге чемпионов УЕФА, но не отметился результативными действиями.
Ранее Батраков рассказал, что в летнее трансферное окно им интересовался французский "ПСЖ", но трансфер сорвался по независящим от него причинам.