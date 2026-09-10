Агент Батракова рассказал, из-за чего трансфер полузащитника в "Галатасарай" мог сорваться

Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника Алексея Батракова, рассказал, почему трансфер футболиста в "Галатасарай" мог сорваться.

Фото: Global Look Press

- Если бы Олег Валентинович [Белозёров] не принял бы это решение, скорее всего, не смогли бы договориться.