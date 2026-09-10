Тренер "Крыльев" Булатов: мы максимально недовольны тем, как у нас складываются домашние матчи

Главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов рассказал, чем на данный момент недовольны в клубе.

Фото: ФК "Крылья Советов"

- Мы максимально недовольны тем, как у нас складываются домашние матчи.

По словам Булатова, в "Крыльях" недовольны результатами домашних матчей и первыми минутами этих встреч.Максимально недовольны первыми минутами этих матчей. Понимаем, где надо исправлять, очень на это нацелены. И я надеюсь, мы делаем правильные шаги и идем к победе, - сказал Булатов в эфире "Матч ТВ".После семи сыгранных туров "Крылья Советов" располагаются на 12 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками в своем активе. Завтра, 11 сентября, самарцы сыграют на домашнем стадионе с московской "Родиной" в восьмом туре Российской Премьер-Лиги. На данный момент команда Хуана Диаса занимает 14 место в таблице с 4 баллами в своем активе.