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Российский тренер отреагировал на удаление Тюкавина в дерби со "Спартаком"

Игорь Шалимов считает, что арбитр мог ограничиться жёлтой карточкой в эпизоде с удалением Константина Тюкавина в дерби со "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо"
При этом бывший футболист отметил, что нападающему "Динамо" самому следовало действовать осторожнее.

- Можно было обойтись желтой. Но надо и с себя форварду спрашивать - команду подвел, надо играть более хитро и не подставляться. Пробежал бы Тюкавин мимо - ничего бы и не было, - цитирует Шалимова "РБ Спорт".

Тюкавин получил прямую красную карточку во втором тайме за отмашку в сторону защитника красно-белых Александера Джику. Несмотря на удаление форварда, "Динамо" сохранило преимущество и победило со счётом 2:1.

После семи туров бело-голубые набрали 13 очков и располагаются на третьем месте в РПЛ. Следующий матч москвичи проведут 12 сентября дома против "Оренбурга".

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