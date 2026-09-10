Российский тренер отреагировал на удаление Тюкавина в дерби со "Спартаком"

- Можно было обойтись желтой. Но надо и с себя форварду спрашивать - команду подвел, надо играть более хитро и не подставляться. Пробежал бы Тюкавин мимо - ничего бы и не было, - цитирует Шалимова "РБ Спорт".
Тюкавин получил прямую красную карточку во втором тайме за отмашку в сторону защитника красно-белых Александера Джику. Несмотря на удаление форварда, "Динамо" сохранило преимущество и победило со счётом 2:1.
После семи туров бело-голубые набрали 13 очков и располагаются на третьем месте в РПЛ. Следующий матч москвичи проведут 12 сентября дома против "Оренбурга".