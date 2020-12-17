А надо ли расставаться с Гончаренко? ЦСКА для заряда бодрости хватает и разговоров о возможном уходе

?Nunca cambie un equipo ganador! Прекрасно говорящий на испанском языке Карпин вполне мог перед встречей с "армейцами" прокручивать в своей голове именно эту фразу. Означает она, что победный состав не меняют. Но иногда ее используют не только в контексте футбольных команд, но и по отношению к скачкам - "Никогда не меняй лошадь, с которой выигрываешь". Эх, как бы пафосно звучало это высказывание, будь Валерий Георгиевич главным тренером ЦСКА... А если говорить по делу, то Карпин сегодня выпустил ровно тех же 11 футболистов, которые несколько дней назад обыграли "Ахмат". Правда, добиться еще одной победы это не помогло.
Гончаренко, может быть, и был бы рад использовать упомянутую фразу на любом языке мира. Но есть два "но". Первое - он не выигрывал с 8 ноября, как раз после победы над "Ростовом". Второе - дисквалификации заставили его существенно перетряхивать основу. В санкционном списке оказались получившие в игре с "Уралом" свои четвертые желтые карточки Обляков и Зайнутдинов, а также удаленный в тот же день Шкурин. Из плюсов - в состав можно было вернуть отбывшего наказание Дивеева, чем Виктор Михайлович и воспользовался. Впрочем, вряд ли сейчас есть смысл глубоко анализировать решения тренера, ведь не исключено, что в этот четверг он провел последний матч во главе ЦСКА.
Уж не знаю, возможное расставание с Гончаренко или что-то другое так вдохновило игроков столичного клуба, но они выдали мощнейшее начало встречи с "Ростовом". Только в первые 10 минут гости трижды пробили в створ ворот хозяев, а уже на второй минуте им удалось выйти вперед. И забил не кто-нибудь, а сам Чалов! Помогли ему вступившие в отбор на чужой половине поля Влашич и Тикнизян, а также сыгравшие не лучшим образом Гигович и Хаджикадунич. Любопытно, что свой предыдущий гол Чалов забил тоже "Ростову" в той самой игре, прошедшей 8 ноября.
? Быстрый гол Федора Чалова— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 17, 2020
? #РостовЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/Cwj5mV4l7S
Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»
Посмотреть его можно в Твиттере «Матч Премьер»
Посмотреть его можно в Твиттере «Матч Премьер»
Федор вообще был очень старателен этим декабрьским вечером. Как только у него появлялась малейшая возможность для удара, он тут же ей пользовался. Конечно, далеко не всегда его попытки были точными и далеко не каждый раз принятое им решение было лучшим вариантом развития/завершения атаки. Но предъявлять за это претензии вряд ли возможно, ведь в итоге Чалов не ограничился одним забитым мячом. Во втором тайме он сначала не упустил созданный Дзагоевым и Тикнизяном шанс поразить с нескольких метров пустые ворота, а затем головой красиво отправил мяч точно в угол.
? Дубль Федора Чалова— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 17, 2020
? #РостовЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/jo6HUUd1gr
? Федор Чалов оформляет хет-трик в гостевом матче против «Ростова»— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 17, 2020
? #РостовЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/bE1jnsc2K8
Оба видео принадлежат ООО «Национальный спортивный канал»
Посмотреть их можно в Твиттере «Матч Премьер»
Посмотреть их можно в Твиттере «Матч Премьер»
Для команды Карпина старт вышел крайне не приятным не только из-за пропущенного гола. Меньше чем через четверть часа главному тренеру хозяев пришлось из-за травмы менять одного из лидеров - Норманна. С другой стороны, можно сказать, что после этого игра стала равной, и местами инициатива была даже у "Ростова". Хорошие шансы сравнять счет еще до перерыва были у Байрамяна, Терентьева и вышедшего вместо Норманна Сухомлинова, но с реализацией у этих ребят были проблемы.
Казалось бы, во втором тайме "Ростов" должен постараться еще улучшить свою игру в атаке и исправить ошибки в обороне. Но на деле этого не произошло, и заключительные в этом году 45 минут стали для него провалом. На чужой половине поля "ростовчане" грешили неточными передачами, неаккуратными действиями и потерями. А у своих ворот позволяли сопернику всячески вольничать. Особенно грустно и даже как-то безнадежно все стало после второго пропущенного гола. Что говорить, если даже Щенников, используя классный дриблинг, уверенно врывался в штрафную Песьякова и наносил опасный удар.
Забитый в добавленное арбитром время мяч сложно назвать голом престижа. "Ростов" сегодня, прямо скажем, был плох. Престиж нужно было отстаивать в основные 90 минут матча. Гол Козлова, по сути своей, лишь не дает нам право говорить, что команда Карпина была разгромлена, да лишает Акинфеева "сухаря".
После победы в Ростове-на-Дону ЦСКА не только прерывает свою почти полуторамесячную безвыигрышную серию, но и перемещается на второе место в турнирной таблице. Именно там он и проведет зимний перерыв. И самый интересный вопрос - кто весной продолжит погоню за "Зенитом" в роли главного тренера команды? Кажется, "армейцев" вполне себе отлично бодрят разговоры о возможном расставании с белорусским наставником, и никакой отставки или увольнения Гончаренко для улучшения результатов не требуется.
Фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА, Официальный сайт ФК "Ростов"