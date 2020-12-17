Что будет лучше для ЦСКА?

Расставание с Гончаренко Продолжение трудовых отношений с тренером





А надо ли расставаться с Гончаренко? ЦСКА для заряда бодрости хватает и разговоров о возможном уходе

Особенно вдохновленным в этот раз оказался Чалов, чей хет-трик позволил "армейцам" закончить год победой и уйти на зимний перерыв на втором месте. "Ростову" же и пятая строчка вполне себе за счастье.