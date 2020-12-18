По информации источника, интерес к 24-летнему игроку проявляют ЦСКА, "Зенит", "Спартак" и "Краснодар". Также он входит в сферу интересов клуба АПЛ "Бернли". Сам норвежец не против перейти в более статусную команду. Его трансфер оценивается в 17 млн евро.
В нынешнем сезоне РПЛ Норманн отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами в 14-и матчах за "Ростов". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
Источник: журналист Арильяс Оулд-Саада
ЦСКА, "Зенит", "Спартак" и "Краснодар" интересуются Норманном
Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Ростов"
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