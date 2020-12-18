"Как ни странно, Тедеско с Гончаренко похожи. Я бы и того, и другого сравнил с большим ребёнком. Почему Тедеско - наверное, понятно. Просто они разные дети, понимаете. Вот Гончаренко – это большой ребёнок, который, как только у него получается что-то не так, начинает быковать. Это довольно утомительно для окружающих, но для ребёнка это понятно, это тоже проявление непосредственности", - заявил Уткин.
Московский ЦСКА победил в матче 19-го тура на выезде "Ростов" со счетом 3:1. После этой победы "армейцы" набрали 37 очков и закончили первую часть нынешнего сезона РПЛ на 2-м месте. ЦСКА прервал серию из четырех матчей подряд без побед в РПЛ и отстает от лидера чемпионата "Зенита" на 4 очка. В СМИ была информация, что после матча с "Ростовом" Гончаренко будет отправлен в отставку.
Источник: ютуб-канал Василия Уткина
Уткин: Гончаренко - большой ребенок. Если что-то не получается, начинает быковать
Спортивный журналист Василий Уткин сравнил главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско с наставником ЦСКА Виктором Гончаренко.
Фото: ПФК ЦСКА
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