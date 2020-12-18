Уткин: Гончаренко - большой ребенок. Если что-то не получается, начинает быковать

Спортивный журналист Василий Уткин сравнил главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско с наставником ЦСКА Виктором Гончаренко.
Фото: ПФК ЦСКА
"Как ни странно, Тедеско с Гончаренко похожи. Я бы и того, и другого сравнил с большим ребёнком. Почему Тедеско - наверное, понятно. Просто они разные дети, понимаете. Вот Гончаренко – это большой ребёнок, который, как только у него получается что-то не так, начинает быковать. Это довольно утомительно для окружающих, но для ребёнка это понятно, это тоже проявление непосредственности", - заявил Уткин.

Московский ЦСКА победил в матче 19-го тура на выезде "Ростов" со счетом 3:1. После этой победы "армейцы" набрали 37 очков и закончили первую часть нынешнего сезона РПЛ на 2-м месте. ЦСКА прервал серию из четырех матчей подряд без побед в РПЛ и отстает от лидера чемпионата "Зенита" на 4 очка. В СМИ была информация, что после матча с "Ростовом" Гончаренко будет отправлен в отставку.

Источник: ютуб-канал Василия Уткина

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Гончаренко ЦСКА Уткин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Источник: Кокориным интересуется клуб РПЛ 6
Уткин: Гончаренко - большой ребенок. Если что-то не получается, начинает быковать 2
Сулейманов - самый яркий игрок РПЛ в ноябре
"Тамбов" - "Урал": стартовые составы команд
Источник: заседание по делу Романа Широкова отложено на 25 декабря 1
Дюков - о лимите: мы можем привести к нам сборную мира, но уже через год мы ее не узнаем 6
Дивеев: Гончаренко не сказал, остается он или уходит 1
Рыжиков оштрафован на 100 тыс. рублей за то, что называл арбитра "убийцей с детским лицом"
Директор по развитию "Балтики" отстранен от футбольной деятельности за угрозы судье
Болельщики "Зенита" признали Вендела лучшим игроком матча со "Спартаком" 1
ЦСКА, "Зенит", "Спартак" и "Краснодар" интересуются Норманном 11
Дюков рассказал, обращался ли Дзюба в РФС за помощью в поиске похитителей его интимного видео 5
Президент РФС назвал причины провала российских клубов в еврокубках 5
Глава РФС: мы не можем быть удовлетворены выступлением нашей сборной в Лиге наций 5
Президент РФС прокомментировал скандальное интервью Черчесова 1
Избитый Широковым судья намерен взыскать с Романа компенсацию в 500 тысяч рублей 14
"Коренного ленинградца однозначно поддерживаю". Черданцев - о выдвижении Геркуса на пост главы ФНЛ 6
Берковский поделился эмоциями от перехода в "Локомотив" 2
Рианчо высказался о возможном назначении Сетьена главным тренером "Спартака" 15
Слуцкий: верю, что Игнатьев свой потенциал реализует 2
Масалитин: в матче с "Ростовом" Чалов начал играть как нападающий
Масалитин: У ЦСКА нет такого, как у Федуна, что на следующий день после проигрыша выгоняют тренера 3
"Локомотив" объявил о переходе Берковского
Дюков выдвинут в качестве кандидата для избрания в члены Исполнительного комитета УЕФА 9
4 февраля состоятся выборы президента РФС и выборы в Исполком РФС 1
Геркус объявил о решении участвовать в выборах главы ФНЛ 1
Кадыров отреагировал на вопрос Путину о скандальном видео Дзюбы
Кавазашвили: Бердыев — идеальная кандидатура для "Спартака" 15
Кавазашвили — о Тедеско: говорят, что "Шальке" приглашает его обратно. Если он хочет, то флаг в руки 1
"Спартак" обязал Педро Рошу вернуться в расположение клуба в январе 7
Все новости
-