Перед игрой с "Зенитом", за день до того, как Александр Кокорин должен был уйти в отпуск, ему объявили, что он должен будет проводить индивидуальные тренировки до 31 декабря включительно. Он стал единственным игроком "красно-белых", которого не отпустили отдыхать.
Московской команде был представлен вариант с переносом мероприятий по восстановлению игрока из Москвы на Мальдивы. При этом, все расходы на проживание и оплату работы необходимых специалистов Кокорин был готов оплатить самостоятельно.
Решающим в этом вопросе стали переговоры агенты Кокорина Тимофея Бердышева с исполнительным директором "Спартака" Евгением Мележиковым и спортивным директором Дмитрием Поповым. По их итогам, Кокорин улетел на отдых 17 декабря, а его первая тренировка назначена на 27 декабря.
Для принятия такого решения были предоставлены медицинские документы, предписывающие нападающему "Спартака" две-три недели покоя.
Александр Кокорин провел за "Спартак" в этом сезоне 10 матчей, забив два гола. Форвард перебрался в состав московской команды летом этого года. Контракт между клубом и игроком был подписан на 3 года.
Источник: Sport24
Агент Кокорина подтвердил информацию, что игроку было запрещено уходить в отпуск
Тимофей Бердышев, агент нападающего московского "Спартака" Александра Кокорина, прокомментировал информацию, что форварда обязали тренироваться до 31 декабря включительно.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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