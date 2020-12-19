"Соглашусь ли, если предложат годичный контракт из России? На профессиональном уровне я выступать больше не буду. Это уже не доставляет мне радости как спортсмену.
Конечно, я очень люблю футбол и играть не перестану, например, с друзьями — на уровне, где не предъявляется высоких требований", - передает слова камерунца "RT на русском".
Напомним, что бывший игрок "Барселоны" и "Интера" завершил карьеру в 2019 году в клубе "Катар СК", а выступление за национальную сборную он прекратил в 2014 году. На данный момент Это'О является послом чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Ранее камерунец заявил, что цель грядущего мундиаля - превзойти достижения ЧМ-2018 в России.
Это’О - о возможном предложении контракта из России: это уже не доставляет мне радости
Легендарный камерунский нападающий Самюэль Это'О, выступавший в России за "Анжи", ответил на вопрос, собирается ли он еще играть на профессиональном уровне.
Фото: ФК "Барселона"
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