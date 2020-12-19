Это’О - о возможном предложении контракта из России: это уже не доставляет мне радости

Легендарный камерунский нападающий Самюэль Это'О, выступавший в России за "Анжи", ответил на вопрос, собирается ли он еще играть на профессиональном уровне.

Фото: ФК "Барселона"