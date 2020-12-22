"Коронавирус, конечно, повлиял на бюджет лиги. Впервые за несколько сезонов – за то время, что я руковожу лигой – мы заканчиваем год с минусом.
Это касается именно внутреннего бюджета лиги – а спонсоры все обязательства выполняют. Дефицит бюджета ощущает не только Премьер-лига, но и другие структуры футбола, в том числе РФС", - передает слова Прядкина Sports.ru.
Отметим, что деньги от спонсоров распределяются между клубами РПЛ, а лига существует за счет взносов клубов.
Напомним, что Прядкин занимает пост президента Российской Премьер-Лиги с 14 ноября 2007 года. Также функционер является вице-президентом и членом бюро исполкома Российского футбольного союза.
Прядкин: РПЛ заканчивает год с минусовым бюджетом впервые за несколько сезонов
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин поделился мыслями о бюджете чемпионата России.
Фото: РПЛ
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