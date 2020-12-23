"Команда, скорее всего, устала от Тедеско и от тех напастей, которые происходят в последнее время вокруг "Спартака". Судьи, скандалы, интриги и расизм. Словом, всё, кроме футбола. Причина, видимо, лежала на поверхности. "Спартак" не может играть постоянно от обороны", - сказал Быстров.
Он также отметил, что ему изначально не нравилось, как работает Тедеско в "Спартаке". По словам Быстрова, "Спартаку" под руководством немецкого специалиста не хватает умения играть первым номером. Экс-игрок сборной России добавил, что в следующий раз "красно-белым" нужно брать тренера с прицелом на то, чтобы команда показывала атакующий футбол.
Источник: "Спорт уик-энд"
Быстров: игроки "Спартака", скорее всего, устали от Тедеско
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров заявил, что футболисты "Спартака" устали от работы с главным тренером команды Доменико Тедеско.
Фото: "Спартак"
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