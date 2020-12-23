Стадион "Спартака" переименуют в 2021 году

Стадион "Спартака" "Открытие Арена" вскоре будет переименован.
Фото: Sportbox
Как сообщили в пресс-службе банка "Открытие", переименование объекта запланировано на следующий год. Стадион получит название "Открытие банк Арена". Документы, необходимые для переименования, уже оформлены.

"Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк уже в течение многих лет оказывает ФК "Спартак-Москва"", - заявили в пресс-службе банка.

Источник: Интерфакс

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Теги: Спартак РПЛ Открытие Арена
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