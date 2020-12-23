Как сообщили в пресс-службе банка "Открытие", переименование объекта запланировано на следующий год. Стадион получит название "Открытие банк Арена". Документы, необходимые для переименования, уже оформлены.
"Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк уже в течение многих лет оказывает ФК "Спартак-Москва"", - заявили в пресс-службе банка.
Источник: Интерфакс
Стадион "Спартака" переименуют в 2021 году
Стадион "Спартака" "Открытие Арена" вскоре будет переименован.
Фото: Sportbox
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