- В инстаграме мне часто пишут: "Даша, мы и не думали, что Георгич на самом деле такой". Они видят, как он во время матча прыгает и может резко ответить в интервью, но в жизни он вообще не тяжелый. Как мы живем после матчей, ходим ли по струнке после поражений? Понятно, он расстроенный и недовольный, но оберегает нас: не хамит и не грубит, - передает слова Карпиной "Чемпионат".
"Ростов" по итогам осенней части чемпионата России сезона 2020/2021 набрал 32 очка и находится на пятой строчке турнирной таблицы. В течение летне-осеннего трансферного окна клуб по тем или иным причинам покинули 19 футболистов, 11 из которых - игроки основного состава и нередко выходящий на поле ближайший резерв. В текущем сезоне в составе "Ростова" выходило на поле 32 игрока - больше, чем в каком-либо другом клубе РПЛ.
Жена Карпина: муж во время матча прыгает и может резко ответить в интервью, но в жизни он вообще не тяжелый
Супруга главного тренера "Ростова" Валерия Карпина Дарья рассказала о различиях в поведении своего мужа на футболе и в жизни.
Фото: РПЛ
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