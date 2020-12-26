- Как отношусь к возможному воцарению в "Зените" Андрея Аршавина? Позитивно. Человек глубоко разбирается в футболе, приобретает менеджерские навыки, учится. Сейчас перенимает опыт, работая в структуре клуба с Рибалтой, какие-то его контакты. И плюс это один из тех, кто олицетворяет клуб, кто много добился. Это хорошо. Стесняется, говорил в интервью, что не знает, как покупать игроков?
Как одежду в магазине покупает, так и игроков будет. Договорится, - цитирует Широкова "РБ-Спорт".
Легенда петербургского "Зенита" Андрей Аршавин в настоящее время работает в системе клуба на должности директора по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола. Ранее появлялась информация, что экс-нападающий, с которым сине-бело-голубые выигрывали Кубок УЕФА, может занять пост спортивного директора "Зенита" после окончания контракта действующего спортдира Хавьера Рибалты летом 2021 года. Сам Аршавин считает, что пока не готов занять эту должность.
Широков: Аршавин будет покупать игроков, как одежду в магазине
Экс-футболист "Зенита" Роман Широков рассказал о своем отношении к работе в структуре клуба Андрея Аршавина.
Фото: РИА Новости
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