Широков: Аршавин будет покупать игроков, как одежду в магазине

Экс-футболист "Зенита" Роман Широков рассказал о своем отношении к работе в структуре клуба Андрея Аршавина.
Фото: РИА Новости
- Как отношусь к возможному воцарению в "Зените" Андрея Аршавина? Позитивно. Человек глубоко разбирается в футболе, приобретает менеджерские навыки, учится. Сейчас перенимает опыт, работая в структуре клуба с Рибалтой, какие-то его контакты. И плюс это один из тех, кто олицетворяет клуб, кто много добился. Это хорошо. Стесняется, говорил в интервью, что не знает, как покупать игроков?
Как одежду в магазине покупает, так и игроков будет. Договорится, - цитирует Широкова "РБ-Спорт".

Легенда петербургского "Зенита" Андрей Аршавин в настоящее время работает в системе клуба на должности директора по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола. Ранее появлялась информация, что экс-нападающий, с которым сине-бело-голубые выигрывали Кубок УЕФА, может занять пост спортивного директора "Зенита" после окончания контракта действующего спортдира Хавьера Рибалты летом 2021 года. Сам Аршавин считает, что пока не готов занять эту должность.

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Теги: Зенит Аршавин Широков
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