"Одно из ключевых отличий российского футбола от европейского – это частота выступлений и календарь. Когда играешь раз в неделю, за редчайшими исключениями, для тех, кто пробился в еврокубки, это бывает пару месяцев в году, а весь остальной играешь раз в неделю. Смотришь на английскую Премьер-лигу, Испанию, Германию, где две игры в неделю – это норма и, конечно, совершенно другая физическая форма и скорости.
Не хочу никого обижать, но система «осень-весна» – не для нас. Потому что зрелищность футбола, когда он проходит на грязных, мокрых полях и все это при трехмесячной паузе в самое лучшее время года... Ну вот мы и имеем результат", - заявил Лавров.
Напомним, в групповом этапе еврокубков этого сезона Россию представляли четыре клуба. "Локомотив", "Зенит" и "Краснодар" принимали участие в Лиге чемпионов, ЦСКА - в Лиге Европы.
Только "Краснодару" удалось выйти в весеннюю стадию еврокубков. "Быки" заняли третье место в группе с "Челси", "Севильей" и "Ренном" и пробились в 1/16 финала Лиги Европы. Там они сыграют два матча против загребского "Динамо".
"Локомотив" и "Зенит" заняли последние места в своих группах Лиги чемпионов. Железнодорожники набрали в шести матчах 3 очка, петербуржцы - одно очко.
ЦСКА стал 4-м в группе Лиги Европы.
За 24 матча у российских команда одна победа - "Краснодар" обыграл "Ренн" (1:0).
Источник: Матч ТВ
Лавров: система "осень-весна" для нашего футбола не подходит
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал выступление российских команд в еврокубках.
Фото: "Getty Images"
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