— Моя задача — стать лучшим игроком на своей позиции в России, развиваться, играть интересно и интенсивно, так как это делают лучшие исполнители в Европе, — цитирует Скопинцева Sportbox.
В текущем сезоне 23-летний Скопинцев стал автором одного гола в 17 матчах за "Динамо". Так же защитник заработал по одной желтой и красной карточки.
Его контракт с клубом действителен до лета 2024 года.
Скопинцев: моя задача — стать лучшим игроком на своей позиции в России
Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев поделился целями на 2021 год.
Фото: ФК "Динамо"
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