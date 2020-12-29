"У Дана все отлично, после ухода из ЧФР он отдыхает психологически. Уже есть предложения из Саудовской Аравии, из ОАЭ, но пока размышляем. Но, как я много раз говорил, приоритет — возвращение в Россию. Петреску готов к работе, но не от нас зависит. ЦСКА был бы интересен ему. Это топ-клуб европейского уровня, любой нормальный тренер в самом лучшем сне видит себя в этой команде. Как и "Спартак", - заявил Пырнэу.
Дан Петреску работал в России с несколькими командами. С 2010 по 2012 и в 2016 году румынский специалист возглавлял краснодарскую "Кубань". В 2010 году Петреску выиграл с этой командой Первый дивизион и вывел команду в Премьер-лигу.
А с 2012 по 2014 год Петреску возглавлял московское "Динамо".
Последним местом работы Дана Петреску был клуб "ЧФР Клуж". С ним Петреску трижды подряд становился чемпионом Румынии.
Источник: Р-Спорт
Петреску интересна работа в ЦСКА или "Спартаке"
Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы Дана Петреску заявил, что румынский тренер заинтересован в работе в российской команде.
Фото: "Getty Images"
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