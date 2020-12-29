— С Марко мы постоянно разговариваем. Постоянно идет какая-то коммуникация. С Юрий Палычем такой коммуникации у нас не получилось. Почему? Не знаю. Может быть, молодой был. Не скажу, что мы вообще не разговаривали, но с Марко прямо каждый день: "Привет, как дела? Как здоровье?" — цитирует футболиста Sports.ru
22-летний Куликов — воспитанник "Локомотива". За первую команду "железнодорожников" полузащитник провел 28 матчей, в которых заработал 10 желтых карточек.
Марко Николич сменил Юрия Семина на посту главного тренера московской команды 1 июня 2020 года. С сербским специалистом "Локомотив" закончил прошлый сезон на втором месте чемпионата России, а в текущем идет на на восьмой строчке с 28 очками после 19 туров.
Куликов: с Николичем постоянно разговариваем, с Семиным коммуникация не получилась
Полузащитник "Локомотива" Даниил Куликов сравнил двух наставников клуба — Марко Николича и Юрия Семина.
Фото: ФК "Локомотив"
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