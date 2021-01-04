Агент игрока "Бристоль Сити" не смог подтвердить интерес со стороны ЦСКА

Тибор Патаки, агент полузащитника "Бристоль Сити" Адама Надя, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны московского ЦСКА.
Фото: Getty Images
— Мы не можем подтвердить информацию об интересе со стороны ЦСКА, — цитирует агента С24.

25-летний Надь в текущем сезоне провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

Transfermarkt оценивает футболиста в 2 млн евро.

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Теги: ЦСКА Российские трансферы
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