— Это же внутреннее дело клуба. Решения президента, генерального директора, наверное, не с потолка идут, а они обоснованы, — цитирует Газаева "СЭ".
51-летний Онопко работал тренером в ЦСКА с 2009 по 2020 год.
50-летний Овчинников находился в структуре московского клуба с 2014 года.
Газзаев объяснил, почему уход Овчинникова и Онопко — обоснованные решения
Бывший наставник ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев, прокомментировал уход из клуба тренеров Сергея Овчинникова и Виктора Онопко.
Фото: "Чемпионат"
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