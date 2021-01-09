По информации источника, стороны подписали долгосрочное соглашение. Контракт 21-летнего игрока с "Крыльями" рассчитан до лета 2021 года. Согласно регламенту, футболист имеет право вести переговоры с другим клубом за полгода до истечения срока контракта.
Ожидается, что Голенков пополнит состав "Ростова" в летнее трансферное окно. Вместе с тем "желто-синие" попытаются уговорить "Крылья" отпустить нападающего уже зимой.
Отметим, что в нынешнем сезоне Голенков принял участие в 22 матчах, в которых забил 11 голов.
Источник: РБ Спорт
Форвард "Крыльев" Голенков продолжит карьеру в "Ростове"
"Ростов" подписал контракт с форвардом "Крыльев Советов" Егором Голенковым.
Фото: "Крылья Советов"
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