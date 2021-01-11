- Не возникало ли желания все бросить и пойти работать в другой клуб, тем более, что у меня есть предложения? У меня действительно есть варианты продолжения карьеры. Но пока я не доведу с "Тамбовом" ситуацию до конца и не наступит ясность, доигрываем мы сезон или снимаемся, я буду руководителем этой команды, - передает слова Худякова "Советский спорт".
В конце октября 2020 года стало известно, что президент "Тамбова" Арсен Габуев неожиданно покинул свой пост по собственному желанию. В середине декабря также появилась информация, что спортивный директор клуба Павел Худяков может перейти в "Кубань".
Спортдиректор "Тамбова" Худяков: пока не наступит ясность по сезону, я буду руководителем этой команды
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил, не планирует ли он сам покинуть клуб.
Фото: ФК "Тамбов"
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