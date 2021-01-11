Спортдиректор "Тамбова" Худяков: пока не наступит ясность по сезону, я буду руководителем этой команды

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил, не планирует ли он сам покинуть клуб.

Фото: ФК "Тамбов"