"А надо? Я переболел, но мы работники клуба - нам скажут, делать или нет. Но я пока двигаюсь на антителах, все нормально", - сказал Джикия.
Георгий Джикия перенес коронавирусную инфекцию в октябре прошлого года. Из-за этого он пропустил товарищеский матч сборной России против Швеции и игры в Лиге наций с Венгрией и Турцией.
Джикия провел в этом сезоне за "Спартак" 19 матчей, в которых сделал две голевые передачи.
"Спартак" закончил первую часть сезона РПЛ на третьем месте, набрав в 19-ти матчах 35 очков.
Источник: РБ-спорт
Джикия - о вакцине от коронавируса: пока двигаюсь на антителах
Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказал мнение о прививке от коронавируса.
Фото: "Спартак"
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