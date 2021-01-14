Фукс получил травму на тренировке ЦСКА и пропустит несколько месяцев

Защитник ЦСКА Бруно Фукс получил очередную травму на тренировке московской команды.
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает источник, защитник ЦСКА Бруно Фукс получил травму бедра на тренировке команды, которая состоялась еще в прошлом году.

Из-за этого повреждения 21-летний футболист выбыл из строя на несколько месяцев.

Отправится ли Фукс на первый сбор армейской команды, который стартует 17 января в Кампоаморе, неизвестно. Возможно, он останется лечиться в Москве.

Напомним, Бруно Фукс перешел в ЦСКА летом прошлого года из бразильского "Интернасьонала". За московский клуб он провел всего несколько минут в матче против "Ахмата" (3:0), а дальше восстанавливался от предыдущей травмы бедра.

Источник: Metaratings

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Теги: Фукс ЦСКА
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