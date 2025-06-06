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"Чемпионат": "Акрон" ищет вингера на замену Хубулову

Тольяттинский "Акрон" может приобрести вингера в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Акрон"
По информации источника, тольяттинский "Акрон" ищет вингера на замену Владимиру Хубулову. Тольяттинцы интересуются вингером Хуаном Кордобой из загребского "Динамо" и Джеронимо Ривьерой из "Банфилда".

В минувшем сезоне Владимир Хубулов провел за тольяттинцев во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей. Вингер выступал за "Акрон" на правах аренды - права на футболиста принадлежат самарским "Крыльям Советов".

По итогам сезона-2024/2025 команда Заурбека Тедеева заняла девятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 35 баллов в 30 турах.

Источник: "Чемпионат".

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