По информации источника, тольяттинский "Акрон" ищет вингера на замену Владимиру Хубулову. Тольяттинцы интересуются вингером Хуаном Кордобой из загребского "Динамо" и Джеронимо Ривьерой из "Банфилда".
В минувшем сезоне Владимир Хубулов провел за тольяттинцев во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей. Вингер выступал за "Акрон" на правах аренды - права на футболиста принадлежат самарским "Крыльям Советов".
По итогам сезона-2024/2025 команда Заурбека Тедеева заняла девятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 35 баллов в 30 турах.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": "Акрон" ищет вингера на замену Хубулову
Тольяттинский "Акрон" может приобрести вингера в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Акрон"