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Агент: Агкацев не скрывает, что его мечта - играть в АПЛ. Будем стремиться туда

Агент Марат Арчегов высказался о будущем своего клиента, вратаря "Краснодара" Станислава Агкацева.
Фото: ФК "Краснодар"
"Стас не скрывает, что его мечта - играть в АПЛ. Из-за политических вопросов туда сейчас попасть сложно. Если ситуация наладится, спустя какое-то время, мы будем стремиться туда", - цитирует агента Sport24.

Станислав Агкацев является воспитанником "Краснодара" и выступает за основную команду с 2022 года. В этом сезоне 23-летний голкипер провел за команду 34 матча во всех соревнованиях, в 17 из которых оставил ворота "сухими", и пропустил 29 мячей. Действующее трудовое соглашение вратаря с краснодарским клубом рассчитано до лета 2029 года.

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