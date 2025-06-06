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На матч сборных России и Нигерии продано более 40 тысяч билетов

Стало известно, сколько реализовано билетов на товарищескую встречу России и Нигерии.
Фото: сборная России
Как сообщает ТАСС со ссылкой на департамент мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС, на товарищескую игру между сборными России и Нигерии реализовано более 40 тысяч билетов.

Матч состоится сегодня, 6 июня, в Москве. Встреча пройдет на стадионе "Лужники", начало - в 20:00 по столичному времени.

С февраля 2022 года сборная России не участвует в международных соревнованиях. За это время команда провела 18 товарищеских поединок, из которых 11 закончились победой, 6 завершились вничью и одна - поражением.

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