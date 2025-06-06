Как сообщает ТАСС со ссылкой на департамент мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС, на товарищескую игру между сборными России и Нигерии реализовано более 40 тысяч билетов.
Матч состоится сегодня, 6 июня, в Москве. Встреча пройдет на стадионе "Лужники", начало - в 20:00 по столичному времени.
С февраля 2022 года сборная России не участвует в международных соревнованиях. За это время команда провела 18 товарищеских поединок, из которых 11 закончились победой, 6 завершились вничью и одна - поражением.
На матч сборных России и Нигерии продано более 40 тысяч билетов
Стало известно, сколько реализовано билетов на товарищескую встречу России и Нигерии.
Фото: сборная России