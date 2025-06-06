- Мой конфликт с Артемом – абсолютный бред. Для него матч с "Локомотивом" был принципиальным, и Артем понимает, что эта игра была неудачной. Для всех – в том числе для меня, я должен был выбрать другой состав. При счете 0:3 я посчитал, что Дзюбе не нужно находиться на поле. Артем нехорошо отреагировал на замену – и это же хорошо, он не приемлет такого результата. Его эмоции – реакция на себя же.
Центральный нападающий Артем Дзюба покинул московский "Локомотив" летом 2024 года в связи с окончанием срока контракта. В сентябре форвард подписал контракт с "Акроном", рассчитанный до конца сезона. В составе тольяттинской команды Дзюба принял участие в 22 матчах российской Премьер-лиги, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач на партнеров. Также в активе 36-летнего футболиста один мяч в двух играх минувшего розыгрыша Кубка России.
Напомним, "Акрон" принимал дома "Локомотив" в заключительном, 30-м туре РПЛ сезона 2024/2025. Игра завершилась разгромной победой гостей со счетом 1:4. Дзюба вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте встречи.
Источник: Спортс
Тедеев: мой конфликт с Дзюбой - абсолютный бред
Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев высказался о конфликте с нападающим команды Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Акрон"