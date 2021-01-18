Федун заявил, что РПЛ нужно реформировать. По его словам, следует увеличить число топовых матчей в чемпионате, чтобы поспособствовать росту конкуренции и повысить интерес зрителей. Также Федун отметил, что необходимо обсудить несколько вариантов изменения формата турнира.
"Как показала последняя еврокубковая кампания российских клубов, РПЛ требуется реформа. Необходимо увеличить количество топовых матчей со спортивной точки зрения. Это поспособствует росту конкуренции и повысит зрительский интерес к нашему чемпионату. С выбором формата нужно быть аккуратными. Необходимо обсуждение нескольких вариантов", - сказал Федун.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что число участников РПЛ может быть сокращено. Отмечалось, что рассматриваются два варианта с уменьшением числа участников до 12 клубов.
Источник: Sport24
Федун: РПЛ нужна реформа. Необходимо увеличить число топовых матчей
Глава совета директоров "Спартака" и член исполкома РФС Леонид Федун высказался о возможном изменении формата РПЛ.
Фото: "Спартак"
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