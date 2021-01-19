Ранее СМИ сообщили, что "Фиорентина" рассматривает Кокорина как приоритетный вариант для усиления атаки. Антон Фетисов, возглавляющий департамент по связям с общественностью "Спартака", подтвердил информацию об интересе итальянского клуба к игроку. По его словам, "Спартак" и "Фиорентина" ведут переговоры насчет трансфера Кокорина.
"Интерес со стороны "Фиорентины" к Александру Кокорину есть. Клубы ведут переговоры. Официального предложения пока не поступало", - заявил Фетисов.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Кокорин поучаствовал в восьми матчах, забил два гола и сделал один голевой пас.
Источник: Спорт-Экспресс
В "Спартаке" сообщили, что ведут переговоры с "Фиорентиной" по Кокорину
"Фиорентина" ведет переговоры со "Спартаком" по трансферу форварда "красно-белых" Алнксандра Кокорина.
Фото: РПЛ
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