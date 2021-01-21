"Можем только сказать, что Александр Кокорин — интересный футболист", - заявили в пресс-службе "Фиорентины".
Напомним, ранее стало известно, что Кокорин близок к переходу в "Фиорентину". Сообщалось, что "Спартак" согласовал с итальянским клубом переход игрока. Также сообщалось, что Кокорин согласился перейти в "Фиорентину". По данным СМИ, "фиалки" заплатят за нападающего около четырех миллионов евро.
Отметим, что в нынешнем сезоне Кокорин, присоединившийся к "Спартаку" летом 2020 года как свободный агент, провел 10 матчей за "красно-белых", в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.
Источник: Р-Спорт
В "Фиорентине" прокомментировали информацию о возможном переходе Кокорина
В пресс-службе "Фиорентины" отреагировали на информацию о возможном трансфере форварда "Спартака" Александра Кокорина.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!