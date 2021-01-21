Источник: Кокорин 25 января пройдет медосмотр в Риме перед трансфером в "Фиорентину"

"Фиорентина" и "Спартак" согласовали все условия сделки по трансферу форварда "красно-белых" Александра Кокорина.
Фото: РПЛ
По данным источника, клубы согласовали условия сделки, и вскоре игрок пройдет медицинское обследование в Риме. Отмечается, что медосмотр запланирован на 25 января. Если обследование пройдет успешно, 26 января форвард подпишет контракт с "Фиорентиной".

Напомним, ранее сообщалось, что Кокорин согласился перейти в "Фиорентину". По данным СМИ, итальянский клуб заплатит за 29-летнего нападающего около четырех миллионов евро. Зарплата Кокорина в "Фиорентине" составит около 1,7 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне Кокорин, перешедший в "Спартак" летом 2020 года как свободный агент, провел за "красно-белых" 10 игр, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Источник: Чемпионат

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Теги: Кокорин Спартак Фиорентина Российские трансферы
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