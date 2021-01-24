— Возможно, мы хорошо закончим сезон, и он захочет остаться – никто этого не исключает. Тренируемся дальше, Доменико – наш тренер, мы – его игроки, — цитирует Соболева "Чемпионат".
Доменико Тедеско объявил о предстоящем уходе с поста главного тренера "Спартака" после матча 19-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:3). Своё решение немец обосновал тем, что хочет чаще видеться с семьей.
Соболев считает, что Тедеско может остаться в "Спартаке"
Нападающий "Спартака" Александр Соболев думает, что хороший результат команды в конце сезона может заставить наставника Доменико Тедеско остаться.
Фото: Дарья Исаева/"СЭ"
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