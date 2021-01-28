Агент – о просмотре Диего Косты в "Динамо": Семин сказал: "Не надо. Давай другого"

Агент Гильерме Рейс рассказал, почему бывший форвард "Челси" и мадридского "Атлетико" Диего Коста не прошёл просмотр в московском "Динамо".
Фото: ФК "Атлетико"
"Жорже Мендеш прислал 17-летнего Диего Косту на просмотр в "Динамо". Его выпустили за дубль, и он за десять минут забил три гола. Взяли на сбор в Испанию. Во время матча Сёмин подозвал его: "Давай играть!" А Диего без щитков. Начал их надевать, и Сёмин сказал: "Не надо. Давай другого". Так Диего Коста не стал игроком "Динамо". Думаю, только из-за щитков, ха-ха", - передает слова Рейса "Матч ТВ".

Напомним, что Юрий Семин возглавлял московское "Динамо" в 2005-2006 годах.

На данный момент 32-летний Диего Коста находится в статусе свободного агента. Последним клубом нападающего был мадридский "Атлетико", который он покинул в январе 2021 года. В первой части нынешнего сезона испанской Примеры Коста провел 7 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами. До перехода в стан "матрасников" Диего защищал цвета лондонского "Челси". Ресурс transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 млн евро.

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Теги: Коста Динамо Семин
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