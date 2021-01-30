- Мне кажется, это больше ностальгия. Он интересный, классный футболист. На короткой дистанции он "Спартаку" поможет. Но всё зависит от того, каким путем сейчас красно-белые будут двигаться. Вдолгую лучше вместо Промеса найти молодого и перспективного. За те деньги, которые Промес просит, вполне реально найти более молодого футболиста с долгосрочной перспективой, - передает слова Маньякова Matchtv.ru.
29-летний атакующий полузащитник Квинси Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год и был продан в испанскую "Севилью" за 21 миллион евро. Статистика нидерландского хавбека во время его выступлений за красно-белых составляет 135 сыгранных матчей, 66 забитых голов и 33 отданных результативных передачи. "Аякс" хотел бы выручить за своего игрока от 12 до 15 миллионов евро, в то время как руководство "Спартака" предлагает 10 миллионов евро.
Маньяков: Промес - это ностальгия. Лучше найти молодого и перспективного
Футбольный агент Александр Маньяков дал комментарий по возможному трансферу полузащитнику "Аякса" Квинси Промесу в "Спартак".
Фото: Sportbox
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