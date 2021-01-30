Маньяков: Промес - это ностальгия. Лучше найти молодого и перспективного

Футбольный агент Александр Маньяков дал комментарий по возможному трансферу полузащитнику "Аякса" Квинси Промесу в "Спартак".
Фото: Sportbox
- Мне кажется, это больше ностальгия. Он интересный, классный футболист. На короткой дистанции он "Спартаку" поможет. Но всё зависит от того, каким путем сейчас красно-белые будут двигаться. Вдолгую лучше вместо Промеса найти молодого и перспективного. За те деньги, которые Промес просит, вполне реально найти более молодого футболиста с долгосрочной перспективой, - передает слова Маньякова Matchtv.ru.

29-летний атакующий полузащитник Квинси Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год и был продан в испанскую "Севилью" за 21 миллион евро. Статистика нидерландского хавбека во время его выступлений за красно-белых составляет 135 сыгранных матчей, 66 забитых голов и 33 отданных результативных передачи. "Аякс" хотел бы выручить за своего игрока от 12 до 15 миллионов евро, в то время как руководство "Спартака" предлагает 10 миллионов евро.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Аякс Промес Маньяков
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(5)

Последние новости

"Спартак" назвал причину, по которой Урунов пропустит матч с "Пахтакором"
"Спартак" назвал стартовый состав на матч с "Пахтакором", Хендрикс впервые сыграет за "красно-белых"
ЦСКА объявил о переходе Гайча в "Беневенто" 2
Источник: переход Данило из "Ниццы" в ЦСКА сорвался
"Атлетико" сообщил о заражении двух игроков команды коронавирусом
"Рома" не смогла договориться с "Интером" об обмене Джеко на Санчеса
"Спартак" - о трансфере Промеса: с нашей стороны жестких дедлайнов нет. Переговоры как велись, так и ведутся
Семин: мама Жемалетдинова должна поменьше ему булок давать, побольше постного - и пойдет дело
Одноклубник Миранчука: Алексей гениален, он обладает незаурядным голевым чутьем 2
Источник: "Рубин" пытался подписать лучшего защитника чемпионата Швеции
Семин прокомментировал попадание в топ-40 лучших тренеров мира 2
Экс-защитник "Анжи" Менса: концентрировался на том, чтобы выигрывать каждое единоборство у Дзюбы. Это у меня получалось
Романцев: Кокорин так и проходил в подающих надежды талантах. "Фиорентина" - его последний шанс
Маньяков: Промес - это ностальгия. Лучше найти молодого и перспективного 4
Дивеев: пока я в ЦСКА, еще ни одного матча у "Зенита" не выиграли. Пора брать реванш 1
Источник: "Ростов" не стал продавать Норманна за 15 миллионов евро 5
"Скамейка "Рубина" ничем не отличается от скамейки "Зенита". Опубликованы веселые переговоры Слуцкого и Мусаева 3
Нидерландский журналист: трансфер Промеса в "Спартак" должен завершиться до 31 января
Одноклубник Кокорина Рибери высказался о своем возможном уходе из "Фиорентины" 2
Гвардиола - лучший действующий тренер мира по рейтингу Эло, Бердыев и Семин вошли в топ-40 6
Червиченко: "Фиорентина" обогнала было "Спартак" по абсурдности, но Федуну нужен на память Промес 4
Халк подписал контракт с бразильским "Атлетико Минейро"
"Манчестер Юнайтед" отправил Лингарда в аренду в "Вест Хэм"
Малафеев отправил дочь на лечение в реабилитационную клинику
Защитник "Беневенто": выбирал Гайча в Football Manager еще до его перехода в ЦСКА 1
Мусаев - о переходе из "Зенита" в "Рубин": грустно покидать родной клуб, но нужно идти дальше
"Лион" победил "Бордо" и вышел на первое место в Лиге 1, опередив "ПСЖ"
"Фиорентина" без Кокорина с двумя удалениями упустила победу над "Торино" 1
Агент Мусаева рассказал подробности перехода игрока из "Зенита" в "Рубин"
Мусаев обратился к сотрудникам и болельщикам "Зенита" после перехода в "Рубин"
Все новости
-