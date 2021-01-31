- Встречались ли мне в жизни более жесткие игроки, чем я сам? Вернблум встречался. У нас всегда интересные зарубы были. Искали друг друга на поле, чтобы потолкаться, отобрать мяч. Был момент в Ростове. Они проигрывали, Вернблум уже не знал, что делать, и начал показывать мне и Калачу: "Смотрите, у вас уже волос нет - совсем лысые, старики". В ответ я предложил ему посмотреть на табло. А там - 2:0. Стeбались друг над другом, - передает слова Гацкана "Чемпионат".
34-летний опорный полузащитник шведского "Гетеборга" Понтус Венблум с января 2012 по август 2018 года выступал за ЦСКА. За 6 с половиной лет шведский игрок сыграл за красно-синих 224 матча, в которых забил 22 гола, выполнил 18 результативных передач, получил 92 желтых и 3 красных карточки. 36-летний опорный полузащитник "Крыльев Советов" Александр Гацкан с августа 2008 по июль 2019 года выступал за "Ростов". За 11 лет экс-игрок сборной Молдавии сыграл за желто-синих 315 матчей, в которых забил 24 гола, выполнил 26 результативных передач, получил 101 желтую и 10 красных карточек.
Гацкан: Вернблум показывал мне и Калачеву, что мы уже старики. А я в ответ предложил ему посмотреть на табло
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Гацкан рассказал о противостояниях с игроком ЦСКА Понтусом Вернблумом во времена выступлений за "Ростов".
Фото: РИА Новости
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