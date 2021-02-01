- Как я называю тренера и партнеров? Мусаев для меня "мистер" или coach ("тренер" - англ.). Русских называю полными или сокращенными именами-никнеймами: Сафонов - Мотя, Мартынович - Саша, Чернов - Чернов, ха-ха. Для Уткина есть целых четыре имени: Даниэль, Даниэлле, Утя и Уткин, - цитирует Берга "Чемпионат".
34-летний нападающий Маркус Берг перешел в "Краснодар" в июле 2019 года. За прошедшие полтора года игрок сборной Швеции сыграл за "быков" 55 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 7 результативных передач. В текущем сезоне Берг провел 23 игры, в том числе 8 в Лиге чемпионов, забил 11 мячей и отдал 3 голевых передачи (в ЛЧ - 2+1).
"Для Уткина есть целых четыре имени". Берг рассказал, как называет главного тренера и партнеров по команде
Нападающий "Краснодара" Маркус Берг рассказал об именах, которыми называет своих партнеров.
Фото: AFP
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