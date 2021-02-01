"Глядя на Тедеско, нет ощущения, что он в конце чемпионата делал какое-то заявление об уходе, вообще нет таких настроений. Мы в декабре пообсуждали это командой, а сейчас вышли – и просто работаем. Доменико нам сказал: "Не думайте ничего лишнего, наслаждайтесь тем, что есть, давайте готовиться". В общем, все так же, как и было до "Зенита", ничего не поменялось", - написал Ребров в свое блоге на Sports.ru.
Напомним, что немецкий специалист сообщил о своем решении не продлевать со "Спартаком" заканчивающийся в мае контракт после поражения от "Зенита" в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги (1:3). Позже московский клуб выступил с заявлением, что Тедеско доработает до конца нынешнего сезона. Сам Доменико заявил, что его решение никак не повлияет на его работу в "Спартаке".
После 19-и туров чемпионата России красно-белые располагаются на 3-й строчке, имея в своем активе 35 очков.
Ребров: по настрою Тедеско не скажешь, что было заявление об уходе
Вратарь "Спартака" Артем Ребров высказался о решении главного тренера красно-белых Доменико Тедеско покинуть клуб по окончании сезона.
Фото: ФК "Спартак"
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