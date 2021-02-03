- Действительно ли я считаю, что у всех тренеров РПЛ есть своя философия? Я всегда верю в тренеров. В нашем тренерском штабе иногда возникают забавные ситуации. Мы смотрим игру соперника, я говорю: "Вау, вы посмотрите, как они перегружают фланг, а потом переводят мяч в свободную зону". Мои помощники смеются: "Да ты всегда видишь положительное влияние тренера, а тут игроки просто сделали то, что захотели сами", - цитирует Тедеско Sports.ru.
"Спартак" под руководством Доменико Тедеско находится на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 35 очков из 57 возможных. Отставание красно-белых от возглавляющего чемпионскую гонку "Зенита" составляет 6 очков, от идущего на втором месте ЦСКА 2 очка. "Спартак" Тедеско в сезоне 2020/2021 сыграл вничью с "Сочи" дома, "Уфой", "Зенитом" дома, "Уралом" и "Динамо" и потерпел поражения от ЦСКА, "Ростова", "Сочи" в гостях и "Зенита" в гостях.
Тедеско: я всегда верю в тренеров соперника. Из-за этого иногда возникают забавные ситуации
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о своей вере в философию тренеров-соперников.
Фото: РПЛ
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