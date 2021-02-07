Тедеско сообщил, что много читал о Романцеве, а также разговаривал с людьми, работавшими с прославленным тренером "Спартака". Также он рассказал, что видел, как играли "красно-белые" при Романцеве.
"Я много о нем читал, разговаривал с людьми, которые с ним работали. Знаю, с какой любовью он относится к "Спартаку". Поэтому то, что говорит Романцев, для меня как религия. Видел ли я когда-то, как играл "Спартак" Романцева? Только нарезки. В музее клуба есть специальная зона, где можно посмотреть лучшие моменты из чемпионских сезонов. Могу сказать, что при нем команда была очень эмоциональной", - сказал Тедеско.
Напомним, ранее Тедеско заявил, что намерен покинуть "Спартак" по окончании сезона. Немецкий специалист не планирует продлевать контракт с клубом.
В нынешнем розыгрыше РПЛ "Спартак" под руководством Тедеско набрал 35 очков. Москвичи занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на шесть очков.
Источник: Sport24
Тедеско: знаю, с какой любовью Романцев относится к "Спартаку". То, что он говорит, для меня как религия
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско высказался о бывшем главном тренере "красно-белых" Олеге Романцеве.
Фото: "Спартак"
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