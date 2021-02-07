Тедеско: осознаю, что не вправе требовать трансферы от руководства "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, как изменилась работа на трансферном рынке после того, как клуб узнал, что он уйдет по завершении сезона.
Фото: "Спартак"
Тедеско отметил, что кардинальных изменений не произошло. Главное отличие заключается в том, что теперь финальное решение по тому или иному переходу полностью лежит на руководстве клуба, добавил главный тренер "красно-белых".

"Глобально — никак. Главное отличие в том, что финальное решение теперь полностью лежит на клубе. То есть, если руководство захочет подписать футболиста, то я, конечно, выскажу свое мнение, однако предупрежу: "Не подписывайте его только для меня". Также я осознаю, что не вправе требовать трансферы. Будет странно, если я приду к руководству и скажу: "Мне нужен этот игрок. Хочу, хочу, хочу!" Он приедет, а через несколько месяцев я уйду", - отметил Тедеско.

Напомним, ранее Тедеско заявил, что покинет "Спартак" по завершении сезона. Немецкий тренер не собирается пролонгировать контракт с клубом.

В нынешнем розыгрыше РПЛ "красно-белые" под руководством Тедеско набрали 35 очков и пребывают на третьем месте в турнирной таблице.

Источник: Sport24

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Теги: Тедеско Спартак
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