Напомним, ранее Тедеско заявил, что не намерен продлевать соглашение со "Спартаком", действующее до конца сезона. По словам немецкого специалиста, это решение далось ему нелегко, у него даже начались проблемы со сном.
"Поверьте, для меня это тяжелейшая ситуация. У меня даже начались проблемы со сном. Принять решение было непросто, потому что в "Спартаке" меня окружают фантастические люди. Все, кто работает в команде, приходят и говорят: "Пожалуйста, останься, нам нравится с тобой работать". И для меня такая реакция игроков и персонала даже важнее результатов", - сказал Тедеско.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России "Спартак" под руководством Тедеско набрал 35 очков. Москвичи занимают третье место в турнирной таблице. От первой строчки их отделяют шесть очков.
Источник: Sport24
Тедеско: принять решение об уходе из "Спартака" было непросто. У меня даже начались проблемы со сном
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско высказался на тему своего предстоящего ухода из клуба.
Фото: "Спартак"
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