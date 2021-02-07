Тедеско отметил, что базовым вариантом для команды по-прежнему будет расстановка с тремя центральными защитниками. Вместе с тем "Спартак" отрабатывает на сборах альтернативный вариант с игрой в четыре защитника, добавил тренер.
"Базовым вариантом остается формация с тремя центральными защитниками. В то же время нам было важно разработать альтернативный план. Поэтому здесь мы отрабатываем вариант игры в четыре защитника", - заявил Тедеско.
Напомним, что на данный момент "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ (35 очков). Отставание от лидирующего "Зенита" составляет шесть баллов.
Источник: Sport24
Тедеско: базовой для "Спартака" остается формация с тремя центральными защитниками
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, по какой схеме будет играть его команда во второй части нынешнего сезона.
Фото: "Спартак"
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