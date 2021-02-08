"Заявиться и сыграть минут 15 на профессиональном уровне? Есть такое желание. Конечно. Это мечта детства. Футбол - это король спорта. С кем я только ни общался на эту тему. И с президентом УЕФА Чеферином, и с владельцем "ПСЖ", и с Криштиану Роналду.
За какой клуб сыграть? "Спартак" - это круто, но это местный уровень. Если бы предложили где-нибудь в серьезном клубе. Клуб мечты - это мадридский "Реал". Первый матч, который я полностью осознанно посмотрел в прямом эфире: "Реал" - "Ювентус" в финале Лиги чемпионов в 1998 году, когда Миятович забил из офсайда, но мы, реаловцы, это не признаем", - сказал Нурмагомедов в эфире "Матч ТВ".
Напомним, Хабиб Нурмагомедов сыграл в футбол на сборе московского "Спартака" в ОАЭ. Боец UFC провел матч с игроками московской команды. В команде Нурмагомедова были Зелимхан Бакаев и Остон Урунов. За противоположную команды сыграли Георгий Джикия, Аяз Гулиев, и бывший футболист, а ныне блогер, Евгений Савин.
Победу в матче одержала команда Хабиба.
А в ПФЛ подготовили даже специальное удостоверение игрока для Хабиба, если он примет приглашение челнинского "КАМАЗа" сыграть за их команду.
Хабиб Нурмагомедов - действующий чемпион UFC в легком весе. За всю свою карьеру в промоушене он одержал 29 побед, ни разу не потерпев поражения.
Хабиб заявил о желании стать профессиональным футболистом
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что он действительно хочет стать профессиональным футболистом.
Фото: "Советский спорт"
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