По информации источника, по окончании срока арендного соглашения лидер ФНЛ будет иметь право выкупа 20-летнего футболиста. Сообщается, что в настоящее время идет оформление документов. В конце недели игрок присоединится к нижегородцам на сборе в Турции.
Напомним, что Берковский перешел в "Локомотив" зимой из московского "Торпедо". В первой части сезона ФНЛ он провел 21 матч, в которых забил 6 голов.
Источник: "Матч ТВ"
Источник: "Нижний Новгород" арендует полузащитника "Локомотива"
"Нижний Новгород" достиг договоренности с московским "Локомотивом" об аренде полузащитника Ильи Берковского.
Фото: ФК "Локомотив"
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