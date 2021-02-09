— Для меня анализировать футбол на телевидении — это что-то новенькое. Пообщаться с ребятами, которые отлично разбираются в игре, следят за другими чемпионатами, — это тоже опыт. Но я себя вижу всё-таки поближе к полю, хочу быть в гуще событий, — цитирует Бояринцева "Чемпионат".
Игровая карьера 43-летнего Бояринцева проходила с 1995 по 2014 год. За это время полузащитник сыграл в составе "Смены", МИФИ, "Носты", "Рубина", "Спартака", "Шинника", "Сатурна", "Жемчужины-Сочи", "Томи" и "Торпедо".
Последним местом работы Бояринцева был КАМАЗ, где он занимал должность тренера до октября 2020 года.
Бояринцев — о работе на ТВ: я себя вижу поближе к полю, хочу быть в гуще событий
Бывший российский футболист Денис Бояринцев высказался о работе на телевидении.
Фото: ФК "Текстильщик"
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