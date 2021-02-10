Реформа Лиги чемпионов, Кокорин досрочно закончил тренировку, "Тамбов" нашел деньги на сборы. Главное за 10 февраля

У Лиги чемпионов будет новый формат
Как только слухи о создании Суперлиги стали переходить в реальное обсуждение, в УЕФА срочно сверстали новый проект реформы Лиги чемпионов. И не просто уведомили о нем, но уже получили согласие всех членов. В первую очередь, изменения коснутся группового раунда Лиги чемпионов. Теперь клубов будет 36 (сейчас 32), разделения на группы упразднили. Каждая команда проведет по 10 матчей (5 дома, 5 на выезде) по усеченной швейцарской системе - это когда соперники определяются по многоступенчатой жеребьевке. В первом туре действует слепой жребий, а потом победителям матчей достаются победители, проигравшим - проигравшие. И так все 10 туров. Восьмерка сильнейших напрямую идет в плей-офф, остальные клубы (с девятого по двадцать четвертое место) сыграют за дополнительные места.
Почему реформа - это ответ на возможное создание Суперлиги? Все просто - увеличение команд-участниц связано с тем, что 4 места будут зарезервированы для больших клубов с высоким коэффициентом прошлых выступлений. Теперь команда из топового чемпионата, не попавшая напрямую в ЛЧ, имеет шанс участвовать путем набора за былые заслуги.
Чем реформа грозит российским клубам? Если говорить просто - то ничем хорошим. УЕФА опять же будет учитывать таблицу коэффициентов, где позиции России не самые приятные. Плюс дополнительная нагрузка на поля - матчей будет не 6, а 10, растянется календарь. И распределение средств пойдет не в пользу бедных клубов. Леонид Федун уже назвал решение "путем в никуда", добавив, что УЕФА делает бедные клубы еще беднее. А не тот ли этот Федун, который подал в суд на нищий "Тамбов"?
Дриусси не отпустят
Вчера на "Зенит" свалились проблемы - Малком выбыл из строя, а к Дриусси прилетело хорошее предложение от "Ривер Плейт". Прошли сутки, и все встало на свои места. Во-первых, "Зенит" не собирается расставаться с аргентинцем. Да, интерес со стороны "Ривера" конкретный и удовлетворяющий игрока. Но, как сообщает журналист Иван Карпов, тренерский штаб рассчитывает на Дриусси и готов рассмотреть варианты ухода лишь летом. Тем более, что "Зенит" снова не смог договориться с "Удинезе" по трансферу Родриго Де Пауля.
Неожиданно в строй вернулся и Малком. Агент игрока рассказал, что все у бразильца в порядке и никакой травмы нет. А что тогда вчера было? Попытка симуляции? Или просто Малкома неправильно поняли в медицинском штабе?
Финансовый спаситель "Тамбова"
А говорят, что в России нет хороших управленцев. Вот, например, спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков. Когда в его клубе настали кошмарные денежные времена, он не пожадничал и выложил свои средства для тренировочного сбора. "Тамбов" поедет в Крымск за деньги Худякова. Сейчас в команде тренируются 12 человек, а еще большая группа игроков прибыла на просмотр. На что надеются новички? На будущие справедливые суды? Или хотят бесплатно засветиться в РПЛ? Худяков же обозначил главную цель команды - это поступление финансов. No money, no Tambov.
Буллинг от Понтуса Вернблума
Бывший полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов, который благодаря ВГИКу однажды проснулся знаменитым, вспомнил свои армейские годы. В ЦСКА, конечно, как и в вооруженных силах, дедовщины нет, но унижения от Понтуса Вернблума. терпеть приходилось. Хосонов подтвердил, что швед загнал Наира Тикнизяна в депрессию, а на остальных молодых мог легко наорать.
Теперь в ЦСКА вообще одни молодые. Кому там кричать? Только Акинфееву? Но он, по словам Хосонова, не кричал, а покрикивал.
Промес на подходе
Трансферная сага со "Спартаком" и Квинси Промесом должна наконец-то закончиться. Каждую неделю мелькает финал, но продюсеры находят новую зацепку, чтобы еще продлить сериал. Затянувшаяся неопределенность начинает раздражать всех - и участников переговорного процесса, и тренеров, и болельщиков. Но кажется, что в ближайшие дни Промес все же вернется на арену "Открытие". "Аякс" отцепил Квинси от заявки на кубковый матч с ПСВ. А следом Промес отписался от амстердамского клуба в соцсетях. Если это не знак, то что тогда?
У Кокорина травма?
Не прошло и 9 касаний, как у Александра Кокорина, возможно, начались старые проблемы. Россиянин не завершил тренировку "Фиорентины". Ранее главный тренер "фиалок" Чезаре Пранделли никаких претензий к форме Кокорина не предъявлял. Хорошо, если это не новое повреждение. А если снова травма? Тогда "Сделаем красиво" отложится на время.
Фото: официальный сайт "Зенита", Getty Images, РИА Новости