Источник: Кокорин досрочно закончил тренировку "Фиорентины"

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин раньше партнеров по команде завершил тренировочное занятие "фиалок".
Фото: ФК "Фиорентина"
Как сообщает источник, форвард "Фиорентины" Александр Кокорин досрочно покинул тренировку итальянской команды, причина не сообщается.

Отмечается, что у главного тренера "Фиорентины" Чезаре Пранделли нет претензий к форме Кокорина. Футболисту пытаются объяснить его роль в схемах и построениях. Основное направление - тактические моменты.

Александр Кокорин дебютировал в составе "Фиорентины" в матче 21-го тура Серии А против "Интера" (0:2). Нападающий вышел на поле на 73-й минуте, результативными действиями он не отметился.

Россиянин подписал контракт с итальянской командой до 2024 года.

Ближайший матч у "фиалок" пройдет 14 февраля. В 22-м туре итальянского чемпионата "Фиорентина" сыграет с "Сампдорией". Начало матча в 17:00 мск.

Источник: "РБ-Спорт"

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Теги: Серия А Фиорентина Кокорин
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